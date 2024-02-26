В Москве 14-летнюю школьницу госпитализировали с концерта реп-исполнителя Шайни

В Москве 14-летнюю школьницу госпитализировали с концерта репера Шайни. Об этом пишет SHOT.

Девочка заявила, что в нее со сцены прилетела бутылка.

По данным канала, удар был такой силы, что фанатка упала на танцпол, к ней подбежали на помощь несколько человек. Вызвали медиков и полицию.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Как утверждает пострадавшая, бутылкой ей также разбили нос и сломали очки. А организаторы концерта Шайни, по ее словам, пытались оправдаться перед полицейскими, что якобы никаких бутылок не было.

Как нам заявил отец школьницы, сейчас девочка жалуется на головные боли, семья написала заявление в полицию.