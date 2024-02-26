В Киеве заявили о призывах Европы сесть за стол переговоров с Россией

Сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью испанской газете Mundo, что в Европе звучит много голосов, призывающих Киев сесть за стол переговоров с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

«В Европе звучит много голосов, призывающих нас сесть за стол переговоров, но я никогда не понимал и все еще не понимаю почему», — сказал Подоляк.

Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них.