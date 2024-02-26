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В Иркутской области пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак

В Иркутской области пятилетний мальчик едва не стал жертвой стаи собак, которые набросились на него, когда он возвращался от бабушки, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома. Об этом пишет РЕН.ТВ.

По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ «Юность». Собаки напали на ребенка буквально в нескольких метрах от дома, вцепившись в его руки и ноги.

Ребенок старался сохранять спокойствие, но в какой-то момент он все же запаниковал и бросился домой. Животные повалили его на землю.

Как пишут местные СМИ, помимо физической мальчик получил еще и моральную травму. По ночам ему снятся кошмары.

Возбуждено уголовное дело.