В Иркутской области пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак
В Иркутской области пятилетний мальчик едва не стал жертвой стаи собак, которые набросились на него, когда он возвращался от бабушки, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома. Об этом пишет РЕН.ТВ.
По данным ведомства, инцидент произошел в СНТ «Юность». Собаки напали на ребенка буквально в нескольких метрах от дома, вцепившись в его руки и ноги.
Ребенок старался сохранять спокойствие, но в какой-то момент он все же запаниковал и бросился домой. Животные повалили его на землю.
Как пишут местные СМИ, помимо физической мальчик получил еще и моральную травму. По ночам ему снятся кошмары.
Возбуждено уголовное дело.