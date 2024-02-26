В Хорватии заявили, что у Украины нет никаких шансов на новое наступление

После взятия российскими войсками Авдеевки ситуация будет развиваться стремительно, пишут хорватские журналисты.

У Украины не осталось никаких шансов на настепления, пишет «Российская газета» со ссылкой на хорватское издание Advance.

Журналисты отмечают, что после взятия российскими войсками Авдеевки ситуация будет развиваться стремительно — армия РФ намерена окончательно «взять всю инициативу в свои руки».

СМИ указывает, что у ВСУ образовалась серьезная нехватка боеприпасов, которая уже через месяц может привести к «череде неприятный событий» для Киева.