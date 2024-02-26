В Госдуме предложили включить в ОМС послеродовую реабилитацию для женщин

Отмечается, что в 2022 году произошло увеличение числа россиянок, желающих иметь только одного или двух детей.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением включить в систему медицинских услуг, предоставляемых в рамках ОМС, программу по послеродовой реабилитации женщин, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Она отметила, что по данным Росстата, в 2022 году произошло увеличение числа россиянок (71,6%), желающих иметь только одного или двух детей (вместо 65,3% в 2017 году).

Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями: россиянок, желающих иметь троих детей, стало меньше почти на три процента, кроме того, увеличилась доля женщин, которые в принципе не хотят иметь детей.