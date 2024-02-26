В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе «Яндекс Такси» из-за цен на поездки

По словам представителя ФАС, за прошлый год служба приняла более 300 жалоб на работу сервиса «Яндекс GO» как от пассажиров, так и от водителей.

В ФАС заявили о серьезных замечаниях к работе «Яндекс Такси» из-за цен на поездки. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на замруководителя ведомства.

«В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которым у службы есть серьезные замечания к „Яндекс Такси“», — заявил он.

По словам представителя ФАС, за прошлый год служба приняла более 300 жалоб на работу сервиса «Яндекс GO» как от пассажиров, так и от водителей. Жалобы касаются стоимости поездок и блокировки пользователей.

Отмечается, что ведомство уже направляло в «Яндекс» требование установить исчерпывающий перечень оснований для блокировки пользователей в приложении «Яндекс GO». В ФАС также потребовали снизить слишком высокую плату, которую компания взимает с перевозчиков. Однако ни один из запросов ведомства в настоящее время не выполнен.