В Чехии спрогнозировали потерю Украиной Купянска и Харькова

Экс-глава Генштаба чешской армии генерал Йиржи Шедивы заявил, что Украина может потерять Купянск и Харьков к концу весны. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на интервью издания Lidovky .

«Судя по всему, они (российские войска) попытаются прорваться в украинский тыл к северу от города Купянска и продвигаться далее на Харьков. Там украинцам реально грозит эдакий мешок, в который они могут попасть», — уточнил он.

Шедивы отметил, что для украинских военных сейчас сложилась сложная ситуация. По его мнению, если ничего не изменится, то, как минимум, еще два населенных пункта Украина может потерять уже к концу весны.

Ранее сообщалось, что армия России заняла населенные пункты Победа, Ласточкино и село Тоненькое.