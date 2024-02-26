В центре Калуги нашли труп 21-летнего молодого человека
В центре Калуги нашли труп 21-летнего молодого человека. Об этом сообщили в региональном управлении СК.
Инцидент произошел 24 февраля на улице Труда. Прохожий нашел бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место преступления прибыли полицейские и следователи.
Выяснилось, что ночью 21-летний погибший познакомился с 39-летним мужчиной в баре. Мужчины выпивали. Позже они поругались и новый знакомый избил молодого человека. Драка продолжилась на улице. После драки нападавший скрылся.
Молодой человек погиб от черепно-мозговой травмы.
Возбуждено уголовное дело.