В центре Калуги нашли труп 21-летнего молодого человека

В центре Калуги нашли труп 21-летнего молодого человека. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Инцидент произошел 24 февраля на улице Труда. Прохожий нашел бездыханное тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место преступления прибыли полицейские и следователи.

Выяснилось, что ночью 21-летний погибший познакомился с 39-летним мужчиной в баре. Мужчины выпивали. Позже они поругались и новый знакомый избил молодого человека. Драка продолжилась на улице. После драки нападавший скрылся.

Молодой человек погиб от черепно-мозговой травмы.

Возбуждено уголовное дело.