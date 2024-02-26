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В Белгородской области погибли три мирных жителя после атаки ВСУ
Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела.

ВСУ снова атаковали Белгородскую область 26 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В машине находились строители.

В результате взрыва скончались трое мирных жителей. Еще трое человек получили осколочные ранения различных частей тела.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области от обстрела ВСУ пострадали два ребенка.