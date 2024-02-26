Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов

Ему было 87 лет

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Эрнст Романов. Об этом сообщает издание 78.ru.

Ему было 87 лет. Причина смерти, а также место и время прощание с артистом не раскрываются.

Романов запомнился зрителям по игре в таких фильмах, как «Монолог», «Красная палатка», «Звезда пленительного счастья», «Крах инженера Гарина», «Собака на сене» и многих других. Он также стал звездой культового сериала «Улицы разбитых фонарей».