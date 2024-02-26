Сырский: после сдачи Авдеевки и Крынок обстановка для ВСУ стала сложной

Идет разговор об усилении некоторых участков фронта.

Главком ВСУ Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области заявил, что обстановка на многих направлениях сложная и требует контроля. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта.