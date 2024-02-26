Скончался актер из сериалов «Каменская» и «Дальнобойщики» Павел Поймалов

Ему было 57 лет.

Скончался актер из сериалов «Каменская» и «Дальнобойщики» Павел Поймалов в возрасте 57 лет, сообщается на сайте Московского ТЮЗа.

«Умер артист Павел Поймалов», — говорится в посте.

Актер сыграл в фильме «Страна глухих» Валерия Тодоровского, в сериалах «Каменская», «Дальнобойщики — 2», «Гражданин начальник» и других.

Поймалов стал лауреатом Каннского фестиваля в номинации «Лучший актерский ансамбль» за роль в фильме Павла Лунгина «Свадьба» в 2001 году.