Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине

По словам канцлера Германии, это опасно вовлечением страны в конфликт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок дальнобойных немецких ракет Taurus Украине. Об этом пишут « Известия ».

По словам Шольца, поставки опасны вовлечением в конфликт самой Германии.

В ходе конференции, организованной агентством DPA 26 февраля, политик признался, что его поражают высказывания ряда политиков о возможном участии в конфликте.

«Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — отметил Шольц.