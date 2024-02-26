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Шольц выступил против поставок дальнобойных ракет Taurus Украине
По словам канцлера Германии, это опасно вовлечением страны в конфликт.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок дальнобойных немецких ракет Taurus Украине. Об этом пишут «Известия».

По словам Шольца, поставки опасны вовлечением в конфликт самой Германии.

В ходе конференции, организованной агентством DPA 26 февраля, политик признался, что его поражают высказывания ряда политиков о возможном участии в конфликте.

«Я объяснил, почему это не принимается в расчет. И это окончательное решение», — отметил Шольц.