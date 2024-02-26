Рязанскую «гадалку» осудят за мошенничество

Потерпевшая передала за «снятие порчи» 10 тысяч рублей.

Рязанскую «гадалку» осудят за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в феврале 2023 года.

По версии следствия, рязанка, имея доверительные отношения с потерпевшей, рассказала, что может «снимать порчу» за деньги. Пострадавшая передала за услуги 10 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину.

Исполняющий обязанности прокурора Спасского района Павел Шитов направил утвердительное заключение в райсуд. Там его рассмотрят по существу.