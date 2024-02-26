Рязанских водителей предупредили о ветре и низовой метели

На подведомственных федеральных трассах дежурит 67 штук дорожной техники.

В Рязанской и Тамбовской области 26-27 февраля ожидается сильная низовая метель. Об этом сообщили на сайте УПРДОР «Москва-Волгоград».

Для обеспечения бесперебойного проезда на подведомственных федеральных трассах дежурит 67 штук дорожной техники: в Рязанской области — 16, в Тамбовской — 51.

В случае «нештатных ситуаций» на трассе можно обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ: 8 (4752) 710432.