Рязанская область заняла 46 место в рейтинге регионов по доступности бензина

Это значит, что на чистую среднюю зарплату жители могут позволить себе приобрести 917 литров бензина АИ-92.

Рязанская область заняла 46 место в рейтинге регионов по доступности бензина. Рейтинг составили специалисты РИА Новости .

Всего в рейтинге по доступности бензина в январе 2024 года представлено 85 регионов страны. Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ.

Рязанская область оказалась в середине рейтинга и заняла 46 место. Это значит, что на чистую среднюю зарплату жители могут позволить себе приобрести 917 литров бензина АИ-92.

Отмечается, что за год эта марка топлива выросла в цене на 6,5%.