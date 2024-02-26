Рязанка рассказала об огромной очереди в детской поликлинике № 6

По словам девушки, заведующая помогать не захотела.

Рязанка рассказала об огромной очереди в детской поликлинике № 6. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Рязань»."В четверг сидели с ребенком, чтобы попасть на прием больше двух часов. Сегодня пришла выписываться, сидим в одной очереди с больными детьми", — написала она.

По словам девушки, заведующая помогать не захотела.

«Беспорядок у нее под носом. Врачи работают на два и три участка», — заключила жительница.