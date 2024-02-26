Рязанец заснял водителя, объезжающего пробку по «встречке»

На кадрах видно, как водитель иномарки объезжает пробку по встречной полосе и едва не задевает встречную машину.

Рязанец заснял водителя, объезжающего пробку по «встречке». Видео появилось в группе «Автоблог Рязань».

Инцидент произошел утром в понедельник, 26 февраля. На кадрах видно, как водитель иномарки объезжает пробку по встречной полосе и едва не задевает встречную машину.

«Еще бы чуть-чуть и твоя экономия 3 минут превратилась бы в дикое бордовое стоялово на 2 часа», — подписал автор поста.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что начали проверку по данному инциденту.