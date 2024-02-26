Рязанцу грозит колония за уклонение от административного надзора

В отношении него возбудили уголовное дело.

Правоохранители выявили, что 34-летний проживающий на улице Карла Маркса неоднократно самовольно оставлял место жительства с целью уклонения от административного надзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что рязанец ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений). Ему грозит до одного года колонии.