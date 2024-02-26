В сети появилась петиция с требованием отстранить лидера рязанского КПРФ Морозова от работы с молодежью

«Какой пример Евгений подает молодому поколению? И почему Евгений не следил за младшим товарищем и безответственно отправил его одного пешком домой?», — сказано в описании.

В сети появилась петиция с требованием отстранить лидера рязанского КПРФ Морозова от работы с молодежью. Петиция от имени брата Ивана Брысина появилась на портале change.org.

В ней сказано, что накануне смерти, Иван был в гостях у руководителя молодежного отделения КПРФ и своего товарища Евгения Морозова, где они распивали алкогольные напитки. По пути домой Брысин умер, причина не известна.

«Какой пример Евгений подает молодому поколению? И почему Евгений не следил за младшим товарищем и безответственно отправил его одного пешком домой?», — сказано в описании.

Авторы петиции отметили, что Морозов не приезжал на церемонию прощания с Иваном, не связался с родителями, не принес им свои слова соболезнования.

Родственники требуют отстранить Морозова от руководства молодежного движения. Кроме того, они требуют полного и объективного расследования дела со стороны правоохранительных органов.

Напомним, тело студента РГУ Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь. Позже Евгений Морозов рассказал РЗН. Инфо о вечере перед гибелью Ивана.

Фото со страницы Ивана Брысина «Вконтакте».