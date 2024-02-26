Путин подписал закон о праве на самозапрет кредитования

Россияне смогут устанавливать запрет на выдачу кредитов с 1 марта 2025 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве на самозапрет кредитования. Об этом сообщило ТАСС.

Граждане могут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов с 1 марта 2025 года.

Отмечается, что документ разработали для защиты граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы исключить такие ситуации, граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять его. Право не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой.