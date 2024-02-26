Пушилин назвал ложью слова Зеленского о потерях ВСУ

«Цифра занижена кратно, только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял больше», — отметил Пушилин.

Пушилин назвал ложью слова Зеленского о потерях ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

«Цифра занижена кратно, только в Артемовске, Марьинке и Авдеевке противник потерял больше», — отметил Пушилин.

Он считает, что Зеленского соврал, чтобы снизить градус недовольства населения, учитывая насильственную мобилизацию.

Ранее Зеленский заявил, что за два года конфликта погибла 31 тысяча украинцев.