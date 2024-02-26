Полномочный представитель президента Российской Федерации в ЦФО поблагодарил коллектив ГК «Зеленый сад»

Активную гражданскую позицию коллектива ГК «Зеленый сад» и участие в общественно-политической жизни Центрального федерального округа отметил Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев.

Официальную благодарность коллективу ГК «Зеленый сад» вручил Главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе — Максимов Михаил Борисович. Имея более чем 30-летний опыт службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, а также орден «За военные заслуги», он отметил символичность вручения Благодарности накануне празднования Дня защитника Отечества.

«В преддверии праздника мы все переживаем важные, судьбоносные политические события, которые являются справедливыми шагами по восстановлению страны после событий 90-х годов. Все те люди, которые ведут деятельность, обеспечивающую действия наших военных, также имеют непосредственное отношение к этому празднику. К этому восстановлению имеет отношение и ваш коллектив. Все мы стремимся обеспечить победу нашей страны в происходящей геополитической трансформации, в результате которой наша страна должна занять справедливое, сильное и достойное место, которое она всегда занимала», — заявил Максимов.

Также гость отметил и высоко оценил работу ГК «Зеленый сад» по благоустройству города, качественному строительству и помощи военным.