Полицейские задержали рязанца за дебош в отеле и хранение наркотиков
На мужчину возбудили уголовное дело.
Полицейские задержали рязанца за дебош в отеле и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию сообщили, что в номере отеля на улице Соколовской мужчина устроил дебош. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что дебоширом оказался 24-летний безработный житель Рязани. Во время досмотра у него нашли пакетик с белым порошкообразным веществом. Мужчина подтвердил, что в пакетике содержится «соль».
По результату проведенного исследования изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой 0,2 г.
На мужчину возбудили уголовное дело.