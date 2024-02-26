Полицейские задержали рязанца за дебош в отеле и хранение наркотиков

На мужчину возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали рязанца за дебош в отеле и хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию сообщили, что в номере отеля на улице Соколовской мужчина устроил дебош. Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что дебоширом оказался 24-летний безработный житель Рязани. Во время досмотра у него нашли пакетик с белым порошкообразным веществом. Мужчина подтвердил, что в пакетике содержится «соль».

По результату проведенного исследования изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой 0,2 г.

На мужчину возбудили уголовное дело.