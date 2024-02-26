Полицейские нашли в Рязани еще три заведения, в которых незаконно торговали алкоголем

Полицейские выявили и пресекли незаконную продажу алкоголя в трех заведениях на улицах Советской Армии, Качевской и Касимовском шоссе. В общей сложности было изъято более 80 литров спиртного.

Полицейские нашли в Рязани еще три заведения, в которых незаконно торговали алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выявили и пресекли незаконную продажу алкоголя в трех заведениях на улицах Советской Армии, Качевской и Касимовском шоссе. В общей сложности было изъято более 80 литров спиртного.

По фактам нарушений возбуждены административные расследования. Хозяевам заведений грозит штраф в размере от 500 000 рублей до 1 миллиона рублей.

Напомним, на прошлой неделе в пяти заведениях Рязани выявили аналогичные нарушения.