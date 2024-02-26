Песков: США начали работать на Украине задолго до 2014 года

По его словам, американцы начали вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении России.

ЦРУ США и другие ведомства начали работать на Украине задолго до 2014 года. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ЦРУ, другие соответствующие ведомства Соединенных Штатов, они еще до 2014 года начали активно работать на Украине, начали активно вербовать людей, готовить этих людей к подрывной работе в отношении нашей страны», — приводит слова представителя Кремля «РЕН ТВ».

Песков добавил, что эта информация не является секретом.

Таким образом он прокомментировал статью газеты The New York Times. В ней рассказывалось о том, что ЦРУ активно включилось в работу на Украине после 2014 года и создало сеть баз на границе с РФ.