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Песков: Путину моментально докладывают об успехах армии России
В онлайн-режиме.

Президент России Владимир Путин моментально узнает об успехах армии России в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», — сказал Песков.

На вопрос, могут ли успехи российской армии повлиять на сроки СВО, Песков отметил, что не нужно забегать так далеко. «Ведется планомерная работа, очень напряженная и ежедневная», — добавил представитель Кремля.