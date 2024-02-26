Песков: Путину моментально докладывают об успехах армии России

В онлайн-режиме.

Президент России Владимир Путин моментально узнает об успехах армии России в зоне СВО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президенту докладывают о ситуации на фронте в режиме онлайн. Абсолютно естественно, все это становится известно моментально президенту, верховному главнокомандующему», — сказал Песков.

На вопрос, могут ли успехи российской армии повлиять на сроки СВО, Песков отметил, что не нужно забегать так далеко. «Ведется планомерная работа, очень напряженная и ежедневная», — добавил представитель Кремля.