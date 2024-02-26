Пассажиры экспресса Рязань — Москва рассказали о неотапливаемом вагоне

Людям предложили компенсацию.

25 февраля пассажиров экспресса по маршруту Рязань 1 — Москва с отправлением в 18:20 подсадили в неотапливаемый вагон. Об этом сообщили в Telegram-канале «1520. Все о ж/д».

Во время поездки проводник сообщила о технической неисправности вагона. Кому хватило мест — пересели в другой вагон.

«В течение трехчасовой поездки люди сидели в куртках и мерзли, при этом табло в вагоне показывало, что в вагоне +24 градуса (возникает подозрение, что цифра выставляется вручную та, что положено по нормативу, а не транслируется реальная)», — рассказал один из пассажиров.

Отмечается, что проводница сообщила о возможной компенсации за проезд всем, кроме льготников и тех, кто пересел в отапливаемый вагон.

«Такие проблемы в поездах данного маршрута возникают не впервые: часто выходят из строя биотуалеты, отключаются розетки. При этом некоторые элементы вагона непрезентабельного вида, туалеты вечно в испорченном состоянии. Жарким летом кондиционеры иногда выходят из строя, а зимой, как уже видим, не работает отопление», — рассказал очевидец.