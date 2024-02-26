NBC News: Зеленский заговорил о мире с Россией

Он понимает крайне тяжелое положение Украины.

Зеленский заговорил о мире с Россией — он понимает крайне тяжелое положение Украины, заявил корреспондент NBC News. Об этом пишет RT на русском.

На весеннем саммите в Женеве Киев намерен представить проект мирного договора, отметил Ричард Энгель.

Однако обсуждать условия и составлять план будут только Украина и ее союзники.

«Он [Зеленский] обращался скорее к иностранным СМИ, пытаясь говорить с миром, потому что здесь они понимают, что Украина переживает кризис», — отмечается в сообщении.