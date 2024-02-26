На Касимовском шоссе в Рязани пациент реабилитационного центра ограбил 73-летнюю пенсионерку

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела

На Касимовском шоссе в Рязани пациент реабилитационного центра ограбил 73-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло вечером 24 февраля. Пожилая рязанка возвращалась домой и на минуту остановилось около своего подъезда, положив на снег пакет. В этот момент к ней подбежал неизвестный, схватил пакет и скрылся. В пакете лежали документы и 15 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в короткий срок разыскали и задержали грабителя. Им оказался 43-летний житель Нижегородской области, который находился в одном из реабилитационных центров Рязани. Отмечается, что мужчина не выдержал прохождения курса реабилитации и решил совершить ограбление, чтобы добыть средства на покупку алкоголя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.