На 39-летнюю рязанку возбудили уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Также статья предусматривает принудительные работы сроком от трех лет. Возможно лишение свободы.

На рязанку возбудили уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Участковые полицейские Рыбновского района совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили факт фиктивной регистрации. 39-летняя жительница села Летово незаконно прописала в своем доме двух мигрантов из Средней Азии. Фактически иностранцы там не жили.

В отношении злоумышленницы завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Также статья предусматривает принудительные работы сроком от трех лет. Возможно лишение свободы на три года.