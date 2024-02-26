МХК «Рязань-ВДВ» сыграет с «Прогрессом» 26 и 27 февраля

Билеты на матчи можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» или на сайте.

26 и 27 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» состоятся матчи между МХК «Рязань-ВДВ» и МХК «Прогресс». «Десантники» сыграют оставшиеся четыре матча дома, а вот команда из Глазова приехала в Рязань из Твери.

Рязанская команда в последних матчах 17 и 18 февраля обыграла «Протон», а «Прогресс» дважды переиграл «Тверичей-СШОР».

На данный момент МХК «Рязань-ВДВ» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, имея солидный отрыв от ближайшего преследователя, при этом «десантники» продолжают борьбу за третью строчку.

Билеты на матчи можно приобрести в кассах Дворца спорта «Олимпийский» или на сайте .

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