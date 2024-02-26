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Коммунист Морозов отреагировал на петицию семьи Брысина о его отстранении
Петиция появилась на сайте Change.org.

Руководитель рязанского молодежного отделения КПРФ Евгений Морозов отреагировал на петицию, созданную семьей погибшего 19-летнего студента Ивана Брысина, о его отстранении от работы.

Морозов отметил, что писал слова соболезнования для мамы и брата Брысина в соцсети «ВКонтакте».

"Периодически созванивался и списывался с мамой и братом Ивана во время поисков. Планировал посетить похороны, но 13 февраля меня вызвали к следователю и был я у него с 9:00 до 12:00, поэтому не смог их посетить", — сообщил Морозов.

Саму просьбу семьи Брысина о его отстранении комментировать не стал.

Напомним, тело студента РГУ имени Есенина Ивана Брысина нашли в реке Лыбедь. Позже Морозов рассказал РЗН. Инфо о вечере перед гибелью активиста. Спустя две недели семья Брысина создала петицию с требованием отстранить лидера рязанского КПРФ Морозова от работы с молодежью.