Кабмин поддержал проект о выплате двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО
Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).
Кабмин поддержал проект о выплате двух пенсий детям-инвалидам, потерявшим родителя в ходе СВО. Об этом сообщает ТАСС.
В понедельник, 26 февраля, правительство РФ поддержало проект о выплате сразу двух пенсий детям-инвалидам, потерявших родителя в ходе спецоперации.
Речь идет о пенсии по потере кормильца и социальной пенсии по инвалидности (или страховой пенсии по инвалидности).