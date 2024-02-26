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Генсек ООН: над человечеством нависла ядерная угроза
По словам главы ООН, «некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад».

Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что тень ядерного апокалипсиса, которая нависала над человечеством в прошлом веке, вновь вернулась. Об этом пишет ТАСС.

«Геополитические разногласия, неистовая гонка вооружений привели к полному тупику. Военные разрабатывают новые ужасающие технологии, включая искусственный интеллект и автономные системы вооружений. Ядерная тень, что нависала над человечеством в прошлом веке, вернулась», — сказал Гутерриш, выступая на Конференции по разоружению.

По словам главы ООН, «некоторые лидеры регулярно намекают на то, что они готовы выпустить на волю ядерный ад».

«Это возмутительная угроза, которую мир должен ясно осудить», — добавил Гутерриш.

Генсек ООН снова призвал к выполнению всех обязательств по разоружению, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, а также к вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.