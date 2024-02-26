ФАС предложила по-новому рассчитывать цены на общественный транспорт в России

Служба предлагает разработать единую методику по установке тарифов на перевозки.

Федеральная антимонопольная служба предложила устанавливать цены на общественный транспорт в России по единой методике. Об этом сообщил заместитель руководителя службы Петр Иванов в интервью « Известиям ».

"Мы видим, что многие субъекты выступают за определение базовых принципов тарифообразования и высказались в поддержку перехода на регулируемый тариф", — указал Иванов.

При этом он добавил, что также субъекты предложили рассмотреть и возможность расширения федеральных мер поддержки, поскольку это позволяет сдерживать стоимость перевозки пассажиров.

ФАС готова дать ориентиры, а также предлагает разработать единую методику по установке тарифов на перевозки общественным транспортом.

«В ней мы будем учитывать качество оказываемых населению услуг. Установим порядок и предел изменения тарифа для населения, а также механизм мониторинга принимаемых решений и контроля», — отметил замруководителя ФАС.

У службы есть предложение разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры. Это особенно актуально для электрического наземного транспорта.