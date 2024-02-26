Двух подростков из Нижегородской области арестовали за убийство человека

В Нижегородской области арестовали двух подростков по обвинению в убийстве с особой жестокостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следкома, в ночь на 22 февраля подростки жестоко избили мужчину руками, ногами, а также деревянными предметами. От полученных травм человек умер на месте.

В отношении подростков возбудили уголовные дела по пунктам «а», «ж», части 2 статьи 105 УК РФ. От дачи показаний они отказались.