ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое ДНР.

ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

По словам ведомства, на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое ДНР.

Кроме того, ВС России отразили семь контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Ласточкино и Новобахмутовка ДНР.

Украинская сторона потеряла до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».