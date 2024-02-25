В Воронежской области мужчина погиб в лобовом столкновении с двумя легковушками

В субботу, 24 февраля, на 19 километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» в Новоусманском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Полиция Воронежской области».

По предварительным данным ведомства, 47-летний воронежец на «Шевроле Авео» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Джетта» под управлением 19-летнего местного жителя.

Как рассказали в полиции, водитель и 20-летняя пассажирка «Фольксваген Джетта» получили телесные повреждения после аварии. Их отправили в медучреждение. Позже водитель скончался.

Отмечается, что проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Telegram-канал «Полиция Воронежской области»