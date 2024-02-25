В рязанском ЖК подростки выбросили на улицу чужую коляску

В Шлаковом в ЖК «Чайка» подростки поиграли с коляской и выбросили ее в снег. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В Шлаковом в ЖК «Чайка» подростки поиграли с коляской и выбросили ее в снег. Пост об этом опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Соседи, это, конечно, настоящее безобразие! ЖК „Чайка“, 4-й дом. На камерах видеонаблюдения видно, что подростки вынесли из подъезда детскую коляску. Они смеялись, а потом бросили ее прямо в снег! Что у людей в головах?» — возмутился автор поста.