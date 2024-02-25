В Рязанской области женщина убила знакомого ножом из-за ссоры

В Михайлове 43-летняя женщина убила знакомого ножом во время застолья.

В Рязанской области 43-летняя женщина убила знакомого ножом из-за ссоры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 20 февраля 2024 года в городе Михайлове во время распития алкоголя между знакомыми произошел конфликт. Хозяйка квартиры, где происходило застолье, нанесла гостю удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался.

Как рассказали в СК, подозреваемая задержана, ей избрали меру пресечения, связанную с ограничением свободы. Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Отмечается, что назначены необходимые экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.