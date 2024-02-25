В России выступили против закупок в детсады иностранных игрушек

В Госдуме заявили, что игрушки иностранного производства не должны закупаться в российские детсады в рамках госзаказа.

Игрушки иностранного производства не должны закупаться в российские детские сады в рамках государственного заказа. Об этом в беседе с ТАСС заявила депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина.

«Мы обращаем большое внимание на книги и на школьный возраст, а про детей и детские сады мы не думаем. Я, например, не считаю правильным, чтобы в детские сады закупались игрушки иностранные или с иностранным посылом. Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу», — сказала она агентству.

Бутина добавила, что по закону в России проводится психологическая и педагогическая экспертиза товаров для детей.