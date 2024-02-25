В Белгородской области в ДТП с пьяным водителем пострадали три человека

В Белгородской области в ДТП с пьяным водителем пострадали три человека. Об этом сообщили в Telegram-канале «УГИБДД по Белгородской области».

По предварительным данным ведомства, в субботу, 24 февраля, на 18 километре автодороги «Алексеевка — Луценково» Алексеевского городского округа 45-летний водитель на «Хендай Соната» в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила расположения ТС на проезжей части. Он выехал на обочину, а после съехал в кювет. Машина опрокинулась.

Отмечается, что водитель и его пассажиры 40-летняя женщина и 41-летний мужчина пострадали после ДТП.

Фото: Telegram-канал «УГИБДД по Белгородской области»