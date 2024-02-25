Российские десантники уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на Днепре

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации и полевой склад с боеприпасами ВСУ на правом берегу Днепра. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в Минобороны.

«Десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 „Гиацинт-Б“ по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований», — рассказали в ведомстве.

По данным агентства, корректировка огня осуществлялась при помощи беспилотника с тепловизором. Отмечается, что БПЛА фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом и полевой склад с боеприпасами», — уточнили РИА Новости в Минобороны.