Полиция проведет проверку после наезда машины на товары продавцов рынка в Рязани

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителя на предмет нарушения правил дорожного движения после видео, на котором машина наехала на товары торговцев на блошином рынке.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителя на предмет нарушения правил дорожного движения после видео, на котором машина наехала на товары торговцев на блошином рынке. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ранее соответствующие фото и видео появились в соцсетях. Говорилось, что это якобы конкуренты по торговле.