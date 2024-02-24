В Рязани водитель наехал на припаркованные машины, пострадали пять человек

В Рязани возле ТРЦ «Премьер» в субботу, 24 февраля, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

В Рязани возле ТРЦ «Премьер» в субботу, 24 февраля, произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Около 2:55 на Московском шоссе возле дома № 21, по предварительной информации, 45-летний житель республики Татарстан на Renault Kaptur наехал на припаркованные у края проезжей части ВАЗ 2112 и ВАЗ 2107.

В результате происшествия пятерым 18-летним пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.