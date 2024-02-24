В РПЦ опровергли отправку из Рязани на СВО африканских учащихся духовных школ

И. о. Патриаршего экзарха Африки опроверг информацию о том, что учащиеся духовных школ из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, вскоре направятся в зону СВО.

И. о. Патриаршего экзарха Африки опроверг информацию о том, что учащиеся духовных школ из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, вскоре направятся в зону СВО. Об этом сообщается на сайте Патриаршего экзархата Африки.

«Царьград» 22 февраля 2024 года опубликовал статью со ссылкой на сообщение сотрудницы Мининформации ДНР Елены Субботиной, где речь шла о том, что в Рязань приехали мигранты, в том числе из Африки, которые помогали строить храм, а теперь отправляются служить в зону СВО.

При этом в статьях использовано фото учащихся Подготовительного отделения Николо-Угрешской духовной семинарии из Африки, сделанная в августе 2023 года председателем образовательного отдела Патриаршего экзархата Африки Константином Гордицей, когда они трудились в монастыре в Рязани.

«Наши студенты продолжают обучение в Николо-Угрешской духовной семинарии, никакой речи о направлении их в зону СВО нет и не было», — отметил епископ Константин.