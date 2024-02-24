В Приморском крае машина скорой помощи насмерть сбила пешехода
34-летний водитель скорой возвращался с вызова и сбил пешехода 1978 года рождения.
В Приморском крае водитель автомобиля скорой помощи сбил пешехода, пострадавший погиб. Об этом сообщается в субботу, 24 февраля, в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Авария произошла в районе 4-го километра автодороги Михайловка — Турий Рог. 34-летний водитель скорой возвращался с вызова и сбил пешехода 1978 года рождения. От полученных травм тот скончался на месте.
Ведется доследственная проверка, ее ход поставлен на контроль прокуратуры.