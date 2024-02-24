В Петербурге на складе Ozon обнаружили наркотики

В Санкт-Петербурге при приеме товара на складе Ozon нашли наркотическое вещество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В Санкт-Петербурге при приеме товара на складе Ozon нашли наркотическое вещество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Там пояснили, что во время приема товара сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотик. Товар не был принят на склад.

В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре в Колпинском районе. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов. Компания сотрудничает со следствием, добавили в Ozon.