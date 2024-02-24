В Москве крыша парковки обрушилась на 30 машин

Кровля рухнула на охраняемой парковке для легковых автомобилей в районе 90-го километра МКАД в Северном Медведково.

В Москве в субботу, 24 февраля, рухнула крыша парковки. Как минимум 30 машин находятся под завалами, сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, кровля рухнула на охраняемой парковке для легковых автомобилей в районе 90-го километра МКАД в Северном Медведково. Площадь обрушения составила 100 кв. м.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.